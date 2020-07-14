РИАМО - 14 июл. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает ломбардам выдавать займы под залог недвижимости, сообщает Газета.ru.
«Согласно закону, ломбарды могут выдавать займы только под залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления», — говорится в сообщении.
Также в документе прописано, что максимальный размер займа не должен быть выше оценочной стоимости заложенной вещи.
Максимальная стоимость оценки сможет доходить до 300 тысяч рублей.
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