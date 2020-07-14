РИАМО - 14 июл. За 2019 год резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» сэкономили 792 миллиона рублей благодаря налоговым льготам, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество, на землю и на транспорт. Кроме того, компании экономят 17 процентов на налоге на прибыль в ее региональной части.

«Отчисления в федеральный бюджет для них осуществляются по льготной ставке два процента вместо обычных трех процентов», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в 2019 году резиденты ОЭЗ уплачивали страховые взносы во внебюджетные фонды по ставке 28% вместо 30%. Общая сумма экономии компаний составила 220 миллионов рублей.