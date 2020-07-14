РИАМО - 14 июл. Полицейские задержали в Домодедове участников группы, которые специализировались на кражах иномарок и причастны к серии угонов транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленники с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали автомобили, припаркованные на стоянках на территории Ленинского округа», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Злоумышленники использовали подложные государственные номерные знаки и отгоняли автомобили в отстойник.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в городском округе Домодедово после совершения очередного преступления. Ими оказались двое ранее судимых мужчин в возрасте 29 и 42 лет», – отметила Петрова.

Оперативники обнаружили и изъяли подложные номерные знаки, электронное оборудование, предназначенное для запуска двигателя. Подозреваемые могут быть причастны к совершению пяти автомобильных краж. Сумма ущерба составила около 5 миллионов рублей.

Злоумышленников взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело.