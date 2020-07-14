РИАМО - 14 июл. Восемь человек спасли в ходе ликвидации пожара в жилом доме на улице Сергея Макеева в Центральном округе столицы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Пожар произошел в квартире на втором этаже вечером 13 июля на общей площади порядка 30 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали в 22:38.

«В ходе работ по ликвидации пожара пожарные спасли восемь человек из соседних квартир, среди них один ребенок. Всех спасенных передали медикам для осмотра», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет.