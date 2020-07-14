РИАМО - 14 июл. В Москве за минувшие сутки умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.
За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — напоминается в сообщении.
Специалисты призывают горожан не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих. При малейших симптомах необходимо сразу вызывать врача на дом.
В Москве на фоне улучшения ситуации с коронавирусом снимают введенные ранее ограничения.
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Текстовая трансляция
14 ИЮЛЯ
- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.
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