РИАМО - 14 июл. В Москве за минувшие сутки умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — напоминается в сообщении.

Специалисты призывают горожан не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих. При малейших симптомах необходимо сразу вызывать врача на дом.

В Москве на фоне улучшения ситуации с коронавирусом снимают введенные ранее ограничения.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.