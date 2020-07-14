РИАМО - 14 июл. Более 21 тысячи жителей столицы стали участниками масштабной добровольческой акции #МыВместе, которая проходила по всей России с конца марта, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Московские волонтеры с конца марта до середины июля доставляли продукты, лекарства, корм для животных и другие необходимые вещи.

«От имени правительства Москвы благодарю всех участников акции – за чуткость и неравнодушие, за энергичность и готовность помогать. В том, что город методично и уверенно справился с последствиями пандемии на ее пике, вне всяких сомнений, есть и ваша большая заслуга. Спасибо вам, волонтеры!» – сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в Москве во время режима самоизоляции действовали девять добровольческих штабов и четыре кол-центра. Благодаря этому в столице оперативно выполнялись все поступавшие заявки, а их было более 33 тысяч.

Кроме того, операторы горячей линии за три месяца приняли 150 тысяч звонков. Они не только оформляли заявки и передавали их в волонтерские штабы, но также старались исчерпывающе ответить на вопросы тех, кто звонил просто проконсультироваться.

Добровольческие штабы работали во всех административных округах города. Каждый штаб отвечал за один или несколько округов. Волонтеры объединенного территориального штаба по ЮЗАО и ТиНАО выполнили 4,9 тысячи заявок, по ЮАО – 4,3 тысячи, по СВАО – почти 4 тысячи, по ВАО – 3,9 тысячи, по ЗАО – 3,5 тысячи, по САО и ЗелАО (объединенный штаб) – 3,4 тысячи, по ЮВАО – 3,2 тысячи, по СЗАО – 3,2 тысячи, по ЦАО – 2,7 тысячи заявок.

Перед началом работы все волонтеры проходили дистанционное обучение, а затем инструктаж в штабе. Каждый день у них измеряли температуру тела и обеспечивали необходимыми средствами защиты.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.