РИАМО - 14 июл. В результате сильных дождей, прошедших в Московской области накануне, подтоплено почти 50 дачных участков и 28 частных жилых домов, идет активная откачка воды, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«За 13 июля произошло подтопление 49 дачных участков и 28 дачных домов. По состоянию на 6:00 вторника в двух муниципальных образования остаются подтопленными 77 дачных участков, 38 дачных домов», — говорится в сообщении.

Всего на текущий момент от воды удалось освободить 370 дачных участка и 152 жилых частных дома.

Все силы и средства в Подмосковье перевели в режим повышенной готовности из‑за ливней. Ведется восстановительная работа: устраняются засоры дренажной системы, специалисты перекачивают воду из подтопленных участков на естественные уклоны рельефа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что потерявшие дома жители получат по 2 миллиона рублей. Для восстановления жилых построек предусмотрели выплату в 300 тысяч рублей. Пострадавшие получат экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей на каждого члена семьи.