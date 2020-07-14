РИАМО - 14 июл. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная и дождливая погода, воздух в регионе днем прогреется до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Прохождение отдельных участков атмосферного фронта отметится грозами и порывистыми усилениями северного ветра до 16-21 метра в секунду», — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха составит плюс 19-21 градус в столице и плюс 17-22 градуса — по области.

Такая погода может доставить дискомфорт людям с бронхо-легочной патологией. Неважно себя могут чувствовать и те, кто страдает вегето-сосудистой дистонией. При необходимости следует воспользоваться лекарствами, которые рекомендованы врачом.