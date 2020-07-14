РИАМО - 14 июл. В Москве автомобильный поток вернулся к привычным для июля показателям после отмены ряда ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, сообщил РИАМО руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

В начале июня в столице отменили цифровые пропуска для поездок и режим самоизоляции. Эти ограничительные меры вводились из-за распространения коронавируса.

«Мы сейчас видим дорожные заторы характерные для июля. Можно сравнивать июль 2020 года к июлю 2019 года», - сказал Шумский.

По его словам, когда в Москве сняли ограничения, люди снова вернулись в город. Так, дорожная обстановка 13 июля соответствовала тем же показателям, что были в этот день в 2019 году и в 2018 году.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, за неделю с 5 по 12 июля число машин на дорогах столицы выросло на 20 тысяч.

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14 ИЮЛЯ

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.