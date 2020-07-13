РИАМО - 13 июл. Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию капитального ремонта многоквартирного жилого дома на улице Большой Почтовой в Басманном районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

По словам главы Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, здание относится к объектам историко-градостроительной среды и было построено в 1931 году по индивидуальному проекту.

«Программа капитального ремонта жилых зданий направлена на восстановление внешнего вида и инженерных коммуникаций домов. Она создает как комфортные условия проживания для москвичей, так и улучшает облик столицы в целом», – сказала Яковлева.

Во время капитального ремонта здания будут обновлены фасад и цоколь, окна лестничных клеток и подвал. Планируется поменять номерные таблички, флагодержатели, покрасить декоративные части фасадной стороны. Во входных группах и тамбурных будут установлены новые двери.

Проект предполагает окраску стен приямков нижней и торцевой поверхностей балконных плит. В подвале обновят покрытие стен и потолка, будет заменено покрытие пола, установлено новое ограждение входа в подвал, двери и люки в полу первого этажа.

Согласно документам, в историческом здании частично поменяют системы отопления и водоснабжения. Будет проводиться и восстановительный ремонт. Планировку при этом менять не будут.