РИАМО - 13 июл. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области совместно с общественниками проводят рейды по предотвращению сброса строительного мусора на контейнерные площадки во всех муниципалитетах Подмосковья, за неделю замечено 150 таких сбросов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По итогам мероприятий возбуждено 120 административных дел, привлечено к ответственности 77 лиц», - сказал главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

За неделю инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья провели 335 таких мероприятий. Они прошли во всех муниципальных образованиях региона.

Сотрудники ведомства пресекли сброс более 650 кубометров мусора.