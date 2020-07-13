РИАМО - 13 июл. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области совместно с общественниками проводят рейды по предотвращению сброса строительного мусора на контейнерные площадки во всех муниципалитетах Подмосковья, за неделю замечено 150 таких сбросов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«По итогам мероприятий возбуждено 120 административных дел, привлечено к ответственности 77 лиц», - сказал главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.
За неделю инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья провели 335 таких мероприятий. Они прошли во всех муниципальных образованиях региона.
Сотрудники ведомства пресекли сброс более 650 кубометров мусора.
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