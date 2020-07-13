РИАМО - 13 июл. Разрешение на ввод в эксплуатацию получил обновленный корпус для производства питательных сред, которые используются для проведения микробиологических исследований, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Объект расположен в районе поселка Оболенск Серпуховского городского округа.

«Реконструированный комплекс в Серпухове включает в себя специальную линию по выпуску биологической продукции. Планируемый объем производства – 150 тонн в год. Площадь корпуса достигает 11 тысяч квадратных метров. Продукция ориентирована для реализации на территории России, а также на экспорт в страны СНГ. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при Правительстве Московской области», – отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

На объекте создано 150 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составили 446 миллионов рублей. Застройщиком выступает ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.