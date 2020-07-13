РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 июл. В городском округе Щелково к 2022 году планируют ввести в эксплуатацию детский сад на 125 мест в микрорайоне Финский, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По объекту разработана проектная документация. Заключен договор на проведение экспертизы. Здание возведут на улице Некрасова в составе жилого комплекса», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Объект будет построен по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

В групповых помещениях будут предусмотрены раздевалка, игровая и спальная комнаты, буфетная, туалетная. В здании также будут оборудованы два зала для занятий музыкой и физкультурой, методический кабинет, медпункт, прачечная и другие помещения. На прилегающей территории разместятся теневые навесы, детские и спортивные площадки.