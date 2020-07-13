РИАМО - 13 июл. Жителям Московской области рекомендуют поправить здоровье в санаториях «Подмосковье», Verba Mayr, «Звенигород», «Литвиново» и «Солнечногорский», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму региона.

«Как выбрать подходящий санаторий? Лучше всего будет предварительно пройти диспансеризацию, узнать о своих заболеваниях или предрасположенности к ним, и, исходя из этих данных, выбирать лечебное учреждение. Конечно, консультация специалиста будет не лишней», — говорится в сообщении.

Как отметил врач-травматолог, кандидат медицинских наук Виктор Барсук, в подмосковных санаториях есть экзоскелеты, аппараты для лечения травм позвоночника и нарушения мозгового кровообращения, где задаются определенные программы и идет обратная связь. Там также можно пройти грязелечение, физиотерапию, массаж. Для восстановления после коронавируса подойдут места, где можно заниматься дыхательной гимнастикой и скандинавской ходьбой.

«Дыхательная гимнастика подразумевает активные и пассивные движения. Подходят занятия лечебной физкультурой, направленные на дыхательную экскурсию легких. В определенном месте, где есть сосновый или еловый бор, липовые аллеи, можно заниматься скандинавской ходьбой. Человек задает себе определенный ритм ходьбы и дышит, получая кислород», — отметил Барсук.

В топ-5 санаториев региона входит санаторий «Подмосковье» в Домодедове. Там предлагают высококлассное медицинское обслуживание и комфортные условия проживания. Санаторий находится на закрытой охраняемой территории. Там есть два закрытых бассейна, оборудованных по последнему слову техники, спа-центр, баня, сауна и ресторан. В санаторий приезжают для ранней реабилитации после операций на сердце, инсульта, инфаркта — после выписки из стационара, без оформления санаторно-курортной карты.

Cанаторий Verba Mayr – это австрийский центр здоровья в Пушкине. Там оказывают медицинские услуги по оздоровлению, омоложению и улучшению качества жизни по европейским стандартам интегративной медицины.

В санатории «Звенигород» смогут лечиться люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями мочеполовой системы, нервной системы. В санатории лечат с помощью специального питания, бальнеотерапии, тракционной терапии, аппаратной физиотерапии, ЛФК, скандинавской ходьбы, массажа и так далее.

Санаторий «Литвиново» находится в Наро-Фоминском округе. Там предоставляют общетерапевтические услуги. Основу лечебно-оздоровительных мероприятий составляют водные процедуры. В санатории предоставляют помощь гостям с болезнями опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, а также с нервными расстройствами.

В санатории «Солнечногорский» подберут индивидуальную лечебную программу. Здесь используются такие процедуры, как: аппаратная физиотерапия, лечение теплом, светом, ингаляции, водолечение, массаж, психотерапия и другие виды лечения, направленные на избавление от заболеваний и быстрое восстановление организма.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>