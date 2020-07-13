РИАМО - 13 июл. Инспекторы эконадзора завершили административное расследование по факту незаконного размещения мусора в селе Жаворонки Одинцовского городского округа, ООО «Прогресс» оштрафовано, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Виновник нарушения – ООО «Прогресс», зарегистрированное в Москве и занимающееся строительством. По договору с одним из садоводческих объединений компания вела работы по вертикальному планированию земель», - говорится в сообщении.

Установлено, что в течение длительного времени компания на участках неразграниченной собственности размещала грунты, отходы полиэтилена, бой кирпича и бетона, а также другие виды отходов от 3 до 5 классов опасности.

Общая площадь размещения составила более 14 тысяч квадратных метров.

За нарушение компанию оштрафовали на 350 тысяч рублей. Она получила предписание ликвидировать свалку.