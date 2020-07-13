РИАМО - 13 июл. В понедельник начала свою работу «Фабрика туристических продуктов и сервисов» — городская программа по созданию и запуску новых продуктов, сервисов и IT-решений в сфере туризма и гостеприимства, в ней принимают участие 32 команды, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.
В программе примут участие более 400 слушателей образовательной программы со всего мира.
Всего подали 260 заявок на участие в треке «Стартап», из которых эксперты отобрали 32 команды. Их ждут лекции от экспертов и представителей крупных компаний в сфере туризма, трекинг, Speed Dating с инвесторами, а также демо-день, на котором они представят результаты своей работы.
Лучшие из них смогут запустить пилотные проекты с партнерами «Фабрики» и вывести свой продукт на рынок.
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