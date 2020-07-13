РИАМО - 13 июл. В понедельник начала свою работу «Фабрика туристических продуктов и сервисов» — городская программа по созданию и запуску новых продуктов, сервисов и IT-решений в сфере туризма и гостеприимства, в ней принимают участие 32 команды, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

В программе примут участие более 400 слушателей образовательной программы со всего мира.

«Программа «Фабрики» включает в себя два трека — «Стартап» и «Слушатель». Первый — для тех, кто хочет воплотить свои идеи и запустить новый туристический продукт. Второй — для желающих пройти только восьминедельный образовательный онлайн-интенсив», - говорится в сообщении.

Всего подали 260 заявок на участие в треке «Стартап», из которых эксперты отобрали 32 команды. Их ждут лекции от экспертов и представителей крупных компаний в сфере туризма, трекинг, Speed Dating с инвесторами, а также демо-день, на котором они представят результаты своей работы.

Лучшие из них смогут запустить пилотные проекты с партнерами «Фабрики» и вывести свой продукт на рынок.