РИАМО - 13 июл. Вебинар для садоводов и жителей коттеджных поселков на тему: «Консолидация электросетевых объектов СНТ и КП: еще проще, еще удобнее» пройдет 16 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Начало вебинара в 11:00. Его проводит компания «Россети Московский регион». Аналогичный вебинар проходил 4 июня и ознаменовался тем, что энергетики объявили о еще большем сокращении числа требований к принятию на баланс электросетей садовых товариществ и коттеджных поселков.

«Отныне прием проводится не только для поселковых электросетей с прямым присоединением к «Россети Московский регион», но и для сетей, которые присоединены к ведению компании опосредованно. При передаче внутренних сетей энергокомпания отменила требование об обязательном открытии прямых договоров энергоснабжения каждым садоводом. Отныне – это опция!», – говорится в сообщении.

В вебинаре выступит заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности компании «Россети Московский регион» Алексей Старостин. Он также ответит на вопросы всех желающих.

Кроме того, на вебинаре выступит исполнительный директор «Союза дачников Подмосковья» Федор Мезенцев.