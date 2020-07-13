РИАМО - 13 июл. Вебинар для садоводов и жителей коттеджных поселков на тему: «Консолидация электросетевых объектов СНТ и КП: еще проще, еще удобнее» пройдет 16 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
Начало вебинара в 11:00. Его проводит компания «Россети Московский регион». Аналогичный вебинар проходил 4 июня и ознаменовался тем, что энергетики объявили о еще большем сокращении числа требований к принятию на баланс электросетей садовых товариществ и коттеджных поселков.
«Отныне прием проводится не только для поселковых электросетей с прямым присоединением к «Россети Московский регион», но и для сетей, которые присоединены к ведению компании опосредованно. При передаче внутренних сетей энергокомпания отменила требование об обязательном открытии прямых договоров энергоснабжения каждым садоводом. Отныне – это опция!», – говорится в сообщении.
В вебинаре выступит заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности компании «Россети Московский регион» Алексей Старостин. Он также ответит на вопросы всех желающих.
Кроме того, на вебинаре выступит исполнительный директор «Союза дачников Подмосковья» Федор Мезенцев.
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