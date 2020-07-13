РИАМО - 13 июл. Прием заявок на соискание областной премии имени А.П. Чехова «Служение общему благу» начнется в Подмосковье с 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Премия присуждается один раз в пять лет – за творческие достижения в сфере сохранения и развития культурных традиций в Московской области, а также за активную благотворительную и просветительскую деятельность.

«Девиз премии взят из письма Чехова: «…Желание служить общему благу непременно должно быть потребностью души, условием личного счастья», - говорится в сообщении.

Премию присуждают гражданам России, проживающих в Московской области. Еще творческим или авторским коллективам Подмосковья.

Заявки принимают до 14 августа.