РИАМО - 13 июл. В 2020 году в рамках реализации национальных проектов в Подмосковье планируют ввести в строй 72 социальных объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев на совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева доложил о ходе реализации госпрограммы по строительству объектов социального назначения в 2020 году.

«Несмотря на период пандемии и связанные с ней ограничительные меры, нам удалось набрать хороший темп. Сейчас строительство фактически всех объектов в графике», - сказал Локтев.

Он отметил, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию 72 соцобъекта. 34 объекта хотят ввести в эксплуатацию до наступления 1 сентября. На текущий момент в эксплуатацию ввели 10 объектов.

Локтев добавил, что по поручению Воробьева в августе планируют открыть школу на 825 мест в населенном пункте Пески Коломенского городского округа и школу на 825 мест во 2-м Шаховском проезде Волоколамска.

По нацпроекту «Демография» заканчивают строительство девяти детсадов. Кроме того, в августе собираются открыть музыкальную школу в населенном пункте Демихово Орехово-Зуевского городского округа, дом культуры в Молодежном и музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева в Пушкине.