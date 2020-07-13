РИАМО - 13 июл. С 13 по 17 июля Московская губернская универсальная библиотека проведет первый региональный библиохакатон, в нем примут участие 17 команд из 53 муниципальных образований, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Хакатон – деловой форум, во время которого команды решают задачи за определенное время.

«Задачa – в конкурентной среде разработать готовые проекты для библиотек, которые улучшат качество их работы с онлайн-пользователями», - говорится в сообщении.

Лучшие идеи реализуют в библиотеках Московской области.