РИАМО - 13 июл. На портале «Добродел» с 1 июля до 31 августа проходит голосование по ремонту дорог Подмосковья в 2021 году, сейчас в голосовании приняли участие свыше 20,5 тысяч жителей, оставив более 22 тысяч комментариев, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Он уточнил, что в Каширском округе проголосовали за ремонт дорог порядка 4 тысяч жителей. Более 1 тысячи человек проголосовали в Ступине, Луховицах, Наро-Фоминске и Рузе.
На голосование выставили дороги, получившие наибольшую поддержку жителей по результатам сбора предложений в мае, а также дороги из обращений граждан и по результатам обследований дорожных служб.
Участки, которые наберут максимальное количество голосов, включат в программу ремонта автомобильных дорог в 2021 году.
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