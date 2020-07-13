РИАМО - 13 июл. На портале «Добродел» с 1 июля до 31 августа проходит голосование по ремонту дорог Подмосковья в 2021 году, сейчас в голосовании приняли участие свыше 20,5 тысяч жителей, оставив более 22 тысяч комментариев, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Голосование по ремонту дорог на портале «Добродел» пользуется высоким спросом у жителей Подмосковья, все муниципалитеты довольно активны», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что в Каширском округе проголосовали за ремонт дорог порядка 4 тысяч жителей. Более 1 тысячи человек проголосовали в Ступине, Луховицах, Наро-Фоминске и Рузе.



На голосование выставили дороги, получившие наибольшую поддержку жителей по результатам сбора предложений в мае, а также дороги из обращений граждан и по результатам обследований дорожных служб.

Участки, которые наберут максимальное количество голосов, включат в программу ремонта автомобильных дорог в 2021 году.