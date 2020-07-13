РИАМО - 13 июл. Комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации предложил внести изменения в законопроект о единой цветовой гамме автобусов и маршруток Подмосковья, согласно которому требование вступит в силу 1 января 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Законопроект о единой цветовой гамме автобусов был одобрен на заседании Мособлдумы в середине июня. Предполагается, что к единому стилю автобусы должны привести уже в этом году.

«Мы решили изменить норму законопроекта и ввести это требование с 1 января 2021 года. Сейчас многие предприниматели оказались в сложной ситуации из-за пандемии, и перевозчики – не исключение, поэтому мы решили пойти им навстречу», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

Изменения поддержали все члены профильного комитета. На рассмотрение депутатов изменения поступят 16 июля.

По проекту закона, автобусы должны соответствовать цветовой гамме кузова. Она должна состоять из основного белого цвета и полос желтого и темно-серого цвета, размещенных по всей длине боковых поверхностей кузова.

Также на транспортных средствах нужно разместить фирменное наименование перевозчика, его логотип и логотип общественного транспорта Московской области.