РИАМО - 13 июл. Так как с понедельника в столице сняли ограничения в сфере предпринимательства и оказания услуг населению, то теперь можно проводить экскурсии на открытом воздухе и в зданиях, но во время таких экскурсий нельзя использовать посадочные места в зрительных залах, сообщается на сайте комитета по туризму Москвы.

«При проведении экскурсий необходимо соблюдать требования, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), соблюдать социальную дистанцию (полтора метра) и организаторам экскурсионных программ обеспечить заполняемость помещений не более чем на 50%», — говорится в сообщении.

Парки, музеи столицы, гостиницы и другие объекты туристического интереса должны соблюдать санитарные требования.

В Москве на фоне улучшения ситуации с коронавирусом снимают введенные ранее ограничения.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- В июне число смертей пациентов с коронавирусом в Москве сократилось на 35% по сравнению с маем. От коронавируса как основной причины смерти в июне умерли 1605 человек.

- Добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса, исследование которой проходит в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Участники эксперимента чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным наблюдением медиков.

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- Сильный иммунитет - основная причина, благодаря которой человек не заразится коронавирусом, рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

«При относительно небольшой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не дает инфекции проникнуть дальше в организм. То есть человек не заразится в принципе», - сказал Крючков.

- Главное о коронавирусе за 13 июля

- Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в РФ в августе. Частные компании могут начать производство уже осенью.

- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.

- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.