РИАМО – 13 июл. Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines планирует возобновить авиасообщение с Россией в августе, сообщает Газета.ru.
«С 1 августа Turkish Airlines планирует совершать 14 рейсов в неделю в Москву. Со 2 августа компания начнет летать пять раз в неделю в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.
Авиаперевозчик также планирует совершать рейсы в Казань, Ростов-на-Дону, Сочи и Краснодар.
Россия планирует восстановить авиасообщение с другими странами в два этапа. Страны, с которыми будут открывать авиасообщение, будут оценивать по ряду критериев.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
13 ИЮЛЯ
- В июне число смертей пациентов с коронавирусом в Москве сократилось на 35% по сравнению с маем. От коронавируса как основной причины смерти в июне умерли 1605 человек.
- Добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса, исследование которой проходит в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Участники эксперимента чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным наблюдением медиков.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- Сильный иммунитет - основная причина, благодаря которой человек не заразится коронавирусом, рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.
- Главное о коронавирусе за 13 июля
- Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в РФ в августе. Частные компании могут начать производство уже осенью.
- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.
- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.
- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии