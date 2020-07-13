РИАМО - 13 июл. Положительную динамику по COVID-показателям на стройках показали за прошлую неделю восемь муниципалитетов, среди которых: Красноармейск, Протвино, Богородский, Егорьевск, Пушкино, Истра, Лыткарино, Реутов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Однако отрицательные показатели оказались у Луховиц, Рузы и Чехова.

«Инспекторы Главгосстройнадзора ежедневно инспектируют строительные объекты на соблюдение требований COVID-безопасности и оказывают всестороннюю помощь застройщикам. Средний индекс по Московской области на прошлой неделе составил – 4,7», - отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он уточнил, что результаты говорят о том, что все застройщики стараются максимально соблюдать санитарные требования на своих объектах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- В июне число смертей пациентов с коронавирусом в Москве сократилось на 35% по сравнению с маем. От коронавируса как основной причины смерти в июне умерли 1605 человек.

- Добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса, исследование которой проходит в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Участники эксперимента чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным наблюдением медиков.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы делать прививку от коронавируса? 31% Сразу, как только это станет возможно 31% Да, если увижу положительные результаты 31% Я не верю в коронавирус 31% Я не делаю никаких прививок Результаты

- Сильный иммунитет - основная причина, благодаря которой человек не заразится коронавирусом, рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

«При относительно небольшой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не дает инфекции проникнуть дальше в организм. То есть человек не заразится в принципе», - сказал Крючков.

- Главное о коронавирусе за 13 июля

- Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в РФ в августе. Частные компании могут начать производство уже осенью.

- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.

- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.