РИАМО – 13 июл. С 15 июля для всех въезжающих в Россию отменяют 14-дневную обязательную самоизоляцию, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
Иностранцам нужно будет лишь предоставить документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, взятым не позднее, чем за три дня до поездки. Россияне также должны будут предоставить справку с анализом на Covid-2019 или сдать его дома.
Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в России прекращено с 27 марта. На данный момент исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
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Текстовая трансляция
13 ИЮЛЯ
- В июне число смертей пациентов с коронавирусом в Москве сократилось на 35% по сравнению с маем. От коронавируса как основной причины смерти в июне умерли 1605 человек.
- Добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса, исследование которой проходит в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Участники эксперимента чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным наблюдением медиков.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- Сильный иммунитет - основная причина, благодаря которой человек не заразится коронавирусом, рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.
- Главное о коронавирусе за 13 июля
- Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в РФ в августе. Частные компании могут начать производство уже осенью.
- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.
- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.
- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.
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