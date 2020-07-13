РИАМО – 13 июл. С 15 июля для всех въезжающих в Россию отменяют 14-дневную обязательную самоизоляцию, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Иностранцам нужно будет лишь предоставить документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, взятым не позднее, чем за три дня до поездки. Россияне также должны будут предоставить справку с анализом на Covid-2019 или сдать его дома.

«Гражданам Российской Федерации в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации — пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР», - говорится в документе.

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в России прекращено с 27 марта. На данный момент исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- В июне число смертей пациентов с коронавирусом в Москве сократилось на 35% по сравнению с маем. От коронавируса как основной причины смерти в июне умерли 1605 человек.

- Добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса, исследование которой проходит в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Участники эксперимента чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным наблюдением медиков.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы делать прививку от коронавируса? 31% Сразу, как только это станет возможно 31% Да, если увижу положительные результаты 31% Я не верю в коронавирус 31% Я не делаю никаких прививок Результаты

- Сильный иммунитет - основная причина, благодаря которой человек не заразится коронавирусом, рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

«При относительно небольшой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не дает инфекции проникнуть дальше в организм. То есть человек не заразится в принципе», - сказал Крючков.

- Главное о коронавирусе за 13 июля

- Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в РФ в августе. Частные компании могут начать производство уже осенью.

- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.

- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.