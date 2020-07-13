РИАМО - 13 июл. Инспекторы эконадзора за один день уличили сразу две организации в Красногорске и Электростали в нарушениях Водного кодекса Российской Федерации и вынесли постановления об административных наказаниях, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Вблизи деревни Бузланово городского округа Красногорск ООО «УК «Елочка», управляющая одноименным коттеджным поселком, допустило сброс сточных вод в реку Липку», - говорится в сообщении.

При этом разрешения на пользование водным объектом у управляющей компании нет.

У ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» такое разрешение оформлено. Однако предприятие в ходе производственной деятельности в течение длительного времени сбрасывало недостаточно очищенные сточные воды в ручей Марьинка, приток первого порядка реки Вохонки.

Лабораторный анализ в двух точках сброса показал превышение предельно допустимых концентраций сульфатов и железа.

По итогам расследования обе компании оштрафовали на общую сумму более 100 тысяч рублей. Компании также получили предписания ликвидировать нарушения.