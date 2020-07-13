РИАМО - 13 июл. «Центрлесхоз» вывез с территории лесного фонда Московской области более двух тысяч кубических метров строительного и бытового мусора, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«С территории Московского учебно-опытного и Егорьевского лесничеств вывезли 2070 кубометров строительного и бытового мусора», – уточняется в сообщении.

Мусор был убран неподалеку от деревни Большие Жеребцы (городской округ Щелково) с территории Свердловского участкового лесничества. Оттуда вывезли 1200 кубометров. Также от мусора была очищена территория около деревни Николо-Крутины (городского округа Егорьевск) с территории Юбилейного участкового лесничества. Оттуда было вывезено 870 кубометров отходов.

Жителей Подмосковья призывают беречь лес и не захламлять его. Кроме того, просят соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности на территории лесов.