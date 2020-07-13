РИАМО - 13 июл. Московские электробусы перевезли почти 41 миллион пассажиров, начав работу в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

На сегодняшний день автобусы с электромотором перевозят около 144 тысяч человек за день. В Москве по маршрутам ходят 400 электробусов, которые со дня запуска успели преодолеть уже примерно 16 миллионов километров.

«Транспорт нового поколения курсирует на 29 маршрутах в центре, на севере, востоке, западе, северо-востоке и северо-западе столицы», – уточняется в сообщении.

Автобусы на электрической тяге производят для столицы российские компании КАМАЗ и ГАЗ. К концу 2020 года в Москве, согласно планам, должно быть уже 600 электробусов.

Недавно автобус с электромотором стал ходить по маршруту № т21 на северо-западе столицы. Электробусы пустили впервые в районе Серебряного бора − от берега Москвы-реки до метро «Полежаевская».