РИАМО - 13 июл. В Москве прошел X Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров, его абсолютными победителями стали житель Черноголовки и жительница Клина, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Житель Черноголовки Александр Игнатьев победил в категории «Уверенный пользователь» среди мужчин, а жительница Клина Алла Беша — в категории «Начинающий пользователь» среди женщин. В общекомандном зачете пенсионеры заняли пятое место.

«Поздравляю наших победителей и хочу отметить, что Алла Васильевна и Александр Анатольевич заняли первые места в региональном этапе конкурса, который состоялся в Серпухове. Мы рады, что в нашем Подмосковье живут активные пользователи компьютера среди старшего поколения», - сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

В чемпионате участвовали команды из 73 регионов России и семи зарубежных стран: Армении, Белоруссии, Германии, Дании, Италии, Литвы и Финляндии. Чемпионат проводится с 2011 года по инициативе Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (СПР). Цель соревнования – популяризация компьютерного обучения и освоение современных IT-технологий среди людей старшей возраста и их успешной социальной адаптации в информационной среде.

В этом году чемпионат впервые проводился в онлайн-формате.