РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В гимназии №24 в летний период проводят ремонт, в школе уже заменили оконные блоки, сообщила заместитель директора гимназии по хозяйственной части Маргарита Буланова.

Школа находится на улице Красногорской, дом 3.

«Согласно контракту работы начались 1 июля, закончатся 14 августа. У нас создана рабочая карта по ремонтным работам. Первый этап уже выполнен - установка оконных правил блоков. С 13 июля второй этап начался, в этот этап входит замена напольного покрытия», - сказала Буланова.

По ее словам, работы по замене покрытия будут проведены на втором этаже, часть на первом и третьем этажах.