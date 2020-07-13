РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июл. Библиотека подмосковных Котельников проводит литературно-художественный конкурс «Портрет нашего города», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мы продлили сроки конкурса «Портрет нашего города»: заявки на участие и работы, согласно положению о конкурсе принимаются до 31 декабря. Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится в I квартале 2021 года», - говорится в сообщении.



Предметом конкурсной работы является литературный или поэтический очерк и иллюстрация к нему. Конкурсные работы принимаются в двух основных номинациях:«Портрет нашего города в лицах» и «Портрет нашего города в памятных местах и достопримечательностях».



Для участия в конкурсе участнику необходимо направить в оргкомитет заявку и работу, оформленную согласно основным требованиям к конкурсным работам.



Скачать заявку для участия и ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте библиотеки. Конкурс проходит в рамках национального проекта «Культура» и в рамках проекта «Лето в Подмосковье».