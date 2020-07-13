РИАМО - 13 июл. Количество обращений жителей Московской области с жалобами на ненадлежащий уровень уборки подъездов в Единую диспетчерскую службу региона снизилось на 30% за неделю, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госжилинспекции.

«В течение минувшей недели Госжилинспекция Московской области обработала в областном Центре управления регионом 4,8 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона», – отметила глава надзорной организации Ольга Федина.

Она добавила, что в лидирующей категории «Ненадлежащая уборка подъездов» число обращений снизилось на 30%. Вторую строчку рейтинга жилищно-коммунальных вопросов занимают сломанные лифты. Закрывают ТОП-3 протечки кровли. Госжилинспекция взяла под особый надзор решение данных проблем.

Общее снижение количества обращений уменьшилось в 14 городских округах. В пятерку лидеров попали Красноармейск (сокращение жалоб на 60%), Зарайск и Пущино (жалобы сократились на 50%), Богородский (жалобы уменьшились на 26%) и Шатура (обращения сократились на 25%).

Лучшими по темпам снижения жалоб из-за «ненадлежащей уборки подъездов» стали Лобня и Химки (по 71%), а также Солнечногорск (69%). Из Зарайска и Пущино за 7 дней не зарегистрировано ни одной отрицательной заявки.

Меньше всего заявок о сломанных лифтах на минувшей неделе пришло из 10 городских округов. Лучше других себя проявили Долгопрудный (60%), Одинцовский (47%) и Королев (33%). Обращений не было из Волоколамского, Дубны, Егорьевска, Каширы, Клина, Павловского Посада, Фрязино и Электрогорска.

Кроме того, из семи муниципалитетов пришло меньше заявок о протечках кровель. Здесь лидерами стали Кашира (78%), Зарайск и Орехово-Зуевский (по 67%). Из Наро-Фоминского округа не было обращений.

Категория «Неисправности дверей в местах общего пользования» опустилась со второго мест по важности на четвертое. Всего в регионе обращения по данной проблеме сократились на 15%. В рядах лучших выделяются Чехов (71%), Ивантеевка и Серпухов (по 50%). Из Власихи, Воскресенска, Каширы, Коломенского и Орехово-Зуевского округов обращения в ЕДС по данной теме не направлялись.