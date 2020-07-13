РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 июл. В городском округе Щелково завершают строительство общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Солнечный, ввести объект в эксплуатацию планируют в августе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 93%. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Стройтрест - 22».

«Сейчас завершаем внутренние и фасадные работы, монтаж инженерных сетей и благоустройство школьной территории. Ввод запланирован на август», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проект предполагает возведение четырехэтажного здания с отдельными блоками для учеников младших, средних и старших классов. Помимо просторных учебных классов, в здании запроектированы столовая с пищеблоком, медицинский пункт, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый залы, а также административные и вспомогательные блоки.

На прилегающей территории оборудуют спортивное ядро со стадионом и беговыми дорожками, площадки для командных и подвижных игр, а также места для отдыха. Предусмотрены работы по благоустройству и озеленению.

Строительство ведется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.