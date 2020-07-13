РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 июл. В подмосковном Дзержинском провели ремонт на Угрешской и Лесной улицах, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Владимира Жука.

«В этом году запланирован ремонт на четырех областных дорогах – улицах Угрешской, Лесной, Томилинской и Ленина, а также на четырех муниципальных – Лермонтова, Школьной, Шама и в Университетском проезде», - говорится в сообщении.

Депутата Мособлдумы Владимира Жука при проверке хода работ сопровождал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Дзержинского Александр Маркин. Они начали объезд с Университетского проезда.

«Улицы Угрешская и Лесная полностью готовы, а на Томилинской и Ленина остались только работы по нанесению дорожной разметки. Что касается муниципальных дорог, то здесь ремонт еще продолжается. В настоящий момент подрядчик приступил к укладке бордюрного камня на улице Шама. Затем рабочие приступят к фрезеровке и подготовительным работам для укладки нового асфальтового покрытия. В Университетском проезде необходимо нанести разметку, а на улицах Лермонтова и Школьной работы полностью завершены», - отметил Маркин.

Он добавил, что работы по ремонту дороги на улице Школьной получили положительную оценку от компании «Лабрадор», специалисты которой брали образец асфальта на экспертизу.

«Соответствующее заключение мы получили от экспертизы 25 июня. Ожидаем такое же заключение по улице Лермонтова», - подчеркнул Маркин.

Жук отметил, что пандемия короновирусной инфекции не внесла коррективы в работу по ремонту дорожного полотна.

«В Дзержинском запланированный ремонт дорог проходит достаточно быстро и качественно. Это подтверждают и результаты экспертизы. Отмечу, что в случае выявленных нарушений подрядчику необходимо переделать свою работу», - добавил Жук.