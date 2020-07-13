РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июл. В подмосковных Котельниках в 3-м Покровском проезде провели аварийные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, также были проверены земляные работы на Новой улице, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«МБУ «Спецтранс» провело аварийные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в 3-м Покровском проезде. Также по улице Кузьминской, дом 17, 19, был произведен ямочный ремонт дорожного покрытия при помощи холодного асфальта и специализированной техники», - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела строительства и архитектуры администрации провели выездную проверку земляных работ на улице Новой, дом 13. Завершены работы по замене аварийного участка электросетей. Благоустройство территории будет выполнено в ближайшее время.