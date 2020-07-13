РИАМО - 13 июл. Полосу для велосипедистов планируют создать по всей длине Садового кольца и установить там велосипедные светофоры, кроме того, новые велодорожки появятся в этом году на улицах Зорге и Маргелова, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Еще новые велодорожки появятся на севере столицы. Так, местные жители обратили внимание, что Хорошевское шоссе около метро Полежаевская слишком широкое, а тротуаров и велосипедной инфраструктуры не хватает.

«Нам необходимо время, чтобы проработать там капитальные решения, но до 1 августа мы нанесем на выделенку временную разметку, чтобы ею уже могли пользоваться велосипедисты», - сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он рассказал, что к 24 июля планируют изменить специализации полос на улице Большая Тульская: теперь на Подольское шоссе и Даниловский вал можно будет повернуть с двух правых полос, а не с одной, как раньше.

Кроме того, новые пешеходные переходы появятся на улице Таганрогская в районе дома 10/21 (недалеко от метро Волжская), еще один — на улице Заречье, 25 строение 5 и на пересечении улицы Усачева и Усачевского переулка. Всего отдали в реализацию уже около 100 пешеходных переходов.