РИАМО - 13 июл. На территории Можайского городского округа подтопленными остаются 62 приусадебных участка и 38 дачных домов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Грозовой фронт с ливнями прошел по территории Можайского городского округа 8 июля. В результате нашествия непогоды было зафиксировано подтопление.

«Произошло подтопление 278 приусадебных участков и 150 частных домов в 4 СНТ в сельском поселении Горетовское Можайского городского округа», – говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали из подтопленных районов 20 человек. В их числе было трое детей.

После нашествия стихии ведется восстановительная работа: устраняются засоры дренажной системы и малых проточных гидронимов, куда выводятся дренажные воды. Специалисты перекачивают воду из подтопленных участков на естественные уклоны рельефа.

На подтопленной территории работают 27 человек, используя 8 технических единиц. Представителями МЧС среди них являются 13 человек, которые пользуются 4 техническими единицами.