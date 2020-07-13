РИАМО - 13 июл. Специалисты московской консалтинговой компании «Стрелка» предложили альтернативу сносу индустриальной застройки и собрали решения на мультимедийной платформе «Новый взгляд на типовые дома», сообщается на странице компании в Facebook.
Эксперты уверены, что хрущевки и другие дома советского периода можно не только сносить, но и модернизировать в современное и комфортное жилье.
А наиболее инициативные жильцы даже могут попробовать самостоятельно запустить процесс модернизации — специально для них специалисты «Стрелки» разработали пошаговую инструкцию по обновлению зданий.
В компании утверждают, что мире подобная практика весьма распространена.
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