РИАМО - 13 июл. Специалисты московской консалтинговой компании «Стрелка» предложили альтернативу сносу индустриальной застройки и собрали решения на мультимедийной платформе «Новый взгляд на типовые дома», сообщается на странице компании в Facebook.

Эксперты уверены, что хрущевки и другие дома советского периода можно не только сносить, но и модернизировать в современное и комфортное жилье.

«На основе архивных чертежей было выявлено шесть основных конструктивных типов многоквартирных домов периода советской массовой застройки. С помощью платформы горожане смогут определить тип своего дома и ознакомиться с архитектурными решениями, подходящими именно для них, — для этого будет достаточно указать домашний адрес», - говорится в сообщении.

А наиболее инициативные жильцы даже могут попробовать самостоятельно запустить процесс модернизации — специально для них специалисты «Стрелки» разработали пошаговую инструкцию по обновлению зданий.

В компании утверждают, что мире подобная практика весьма распространена.