РИАМО - 13 июл. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката и бывшего участкового уполномоченного, их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, адвокат, осуществлявший защиту интересов лица, находившегося под следствием <...> вступил с бывшим участковым уполномоченным полиции в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств своей подзащитной», - говорится в сообщении.

В результате обвиняемые завладели 2,3 миллиона рублей, которые были им передали якобы для решения вопроса об избрании в отношении нее меры пресечения не связанной с лишением свободы и о вынесении судом приговора в виде трех лет лишения свободы условно без возмещения причиненного материального ущерба.

Завладев денежными средствами, обвиняемые разделили их между собой и распорядились по своему усмотрению.