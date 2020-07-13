РИАМО – 13 июл. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что слухи о ближайшей деноминации рубля беспочвенны, сообщает kp.ru.

«Никакой деноминации в России не рассматривается, с номиналами купюр и набором банкнот все в порядке, нет причин что-то менять», - сказала Набиуллина.

Набиуллина подчеркнула, что граждане могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках.

Слухи о том, что в России может произойти деноминация, появились после того, как с подобной идеей выступил глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Деноминация — изменение (а точнее - уменьшение численного масштаба) нарицательной стоимости денежных знаков обычно после гиперинфляции с целью стабилизации валюты и упрощения расчетов.