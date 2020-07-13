РИАМО - 13 июл. Медики министерства обороны Российской Федерации ввели второй компоненты вакцины против коронавирусной инфекции 20 добровольцам, сообщает Nation News.
«Участники испытания препарата в составе 20 человек относятся ко второй группе добровольцев. За их состоянием здоровья наблюдают в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко», — отмечается в материале.
Вакцинация прошла по согласованному плану. Участники эксперимента чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным наблюдением медиков.
Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований говорят о том, что препарат безопасен и хорошо переносится.
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13 ИЮЛЯ
- В июне число смертей пациентов с коронавирусом в Москве сократилось на 35% по сравнению с маем. От коронавируса как основной причины смерти в июне умерли 1605 человек.
- Добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса, исследование которой проходит в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Участники эксперимента чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным наблюдением медиков.
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