РИАМО - 13 июл. Движение перекрыли в Можайском округе на дороге в районе деревни Вельяшево из-за разрушения водопропускной трубы, сообщается в Telagram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Из-за неблагоприятных погодных условий на дороге размыло насыпь и произошло разрушение водопропускной трубы», - говорится в сообщении.

На участке будут проведены восстановительные работы.

Объехать перекрытие можно через деревню Рогачево и село Псарево.

8 июля произошло подтопление 278 приусадебных участков и 150 частных домов в 4 СНТ в сельском поселении Горетовское Можайского городского округа.