РИАМО - 13 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона стратегически важно все, что связано с экономикой, а каждый округ должен максимально содействовать созданию рабочих мест и поддержке инвестиций, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник губернатор провел совещание с главами городских округов в формате видеоконференции. Во время совещания Воробьев обратил внимание на позицию Московской области в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который составляет Агентство стратегических инициатив.

«На прошлой неделе Агентство стратегических инициатив докладывало президенту об инвестиционном рейтинге. Здесь мы занимаем очень высокое достойное пятое место. Обращаю внимание, что 5 лет назад мы стартовали с 22 позиции. Для нас стратегически важно все, что связано с экономикой», — сказал Воробьев.

Он добавил, что каждая территория должна максимально содействовать созданию рабочих мест и поддержке инвестиций.

«Без адресной работы с инвесторами, без предельной вовлеченности каждого начальника и территории нам сложно будет рассчитывать на успех, а он нам принципиально нужен. Наш инвестблок должен максимально отрабатывать все, что связано со звонками на единый номер для предпринимателей 0150, а также коммуникацией с бизнесом и инвесторами», — отметил губернатор.

По поручению Воробьева на базе Центра управления регионом создан Центр защиты и поддержки бизнеса. В центр могут обращаться с вопросами и предложениями предприниматели. Они также могут получить в центре помощь при открытии своего дела. Оператор перенаправляет звонок на ответственных специалистов профильных ведомств, которые консультируют заявителя в день обращения. Если вопрос требует проведения дополнительных проверок, предпринимателя записывают на прием. По короткому номеру 0150 можно узнавать, на каком этапе рассмотрения находится вопрос.

На совещании также обсудили очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.