РИАМО - 13 июл. В Наро-Фоминске остаются открытыми 25 дачных участков в садоводстве «Веселово», сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

12 июля после сильных дождей произошло подтопление 50 дачных участков в садоводстве.

«Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 9 человек, в том числе от МЧС 1 единица техники, 3 человека»,- говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Ранее зампред правительства Московской области Евгений Хромушин отметил, что все силы и средства перевели в режим повышенной готовности из-за очередных ожидаемых ливней в регионе.