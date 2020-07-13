РИАМО - 13 июл. Предприниматели Воскресенска могут получить всесторонне содействие в регистрации своего бизнеса, в получении стартового капитала, банковского кредита или государственной субсидии в МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Также бизнесмены могут узнать в центрах о получении помещения под офис или производство и о борьбе с недобросовестной конкуренцией.

«Услуги МФЦ значительно упрощают взаимодействие представителей малого и среднего бизнеса с государственными структурами. Благодаря МФЦ появляется реальная возможность получать консультации и решать комплекс вопросов в одном месте», — отмечается в материале.

В центрах сократилось время для приема посетителей. МФЦ в микрорайоне Новлянский работает ежедневно с 8:00 до 20:00, но есть перерывы для проведения санитарной обработки с 11:00 до 12:00 и с 16:00 до 17:00. В городе Белоозерский центр работает по такому же графику.

По улице Дзержинского, дом 2 удаленный офис работает со вторника по субботу с 09:00 до 18:00. С 11:00 до 12:00 и с 16:00 до 17:00 – перерывы на санитарную обработку.