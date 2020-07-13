РИАМО - 13 июл. К началу нового учебного года в Подмосковье откроют 21 школу и пристройку, 18 детских садов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник губернатор региона Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с главами округов, на котором рассмотрели вопросы по завершению строительства образовательных учреждений.

«Все, что связано со школами, детскими садами, для нас является безусловным приоритетом. Понятно, что Covid и самоизоляция, которые мы с вами пережили, внесли коррективы. Но вместе с тем все запланированные школы и детские сады – и бюджетные, и внебюджетные – будут сданы», — сказал Воробьев.

К началу учебного года в Подмосковье откроют 21 школу и пристройку, сдадут в эксплуатацию 18 детских садов. Для образовательных организаций подобрали кадровый состав, который прошел все этапы отбора: тестирование, стажировки, клуб директоров, созданный в 2017 году по поручению губернатора Московской области для обмена опытом и распространения образовательных практик.

В январе в регионе планируют открыть 17 школ и пристроек, восемь детских садов.

Кроме того, к 1 сентября в Подмосковье откроют детскую музыкальную школу в Орехово-Зуеве, Дом культуры в Молодежном и музыкальный колледж в Пушкине. К началу осени также завершат такие инвестпроекты, как хирургический корпус в Одинцовском округе, поликлиника в Ленинском округе и спортивный комплекс в Люберцах.