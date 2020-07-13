РИАМО - 13 июл. В Подмосковье ожидаются очередные сильные ливни, все силы и средства перевели в режим повышенной готовности, особое внимание будет уделено округам на западе региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с главами муниципалитетов. Особое внимание уделили предотвращению новых подтоплений. На этой неделе в Подмосковье ожидаются ливни, уровень воды в реках может подняться на 1-2 метра.

«Нужно проверить все «узкие» места по шести-восьми муниципалитетам, которые находятся в зоне риска. Поручаю главам и представителям МЧС оперативно провести эту работу и завтра доложить мне о мерах по недопущению подтоплений», — сказал Воробьев.

Зампред правительства Московской области Евгений Хромушин отметил, что все силы и средства перевели в режим повышенной готовности.

«Помимо Рузы, у нас на контроле остаются Наро-Фоминск и Можайск. Там небольшое количество СНТ, но с учетом пришедшего прогноза я прошу особое внимание уделить и другим муниципалитетам западного сектора - Красногорск, Одинцово, Истра, Руза», — подчеркнул Хромушин.

Он добавил, что председателям СНТ необходимо разобраться с их дренажными каналами и быть готовыми к большому количеству осадков. В муниципалитетах на западе Подмосковья остается большое количество спецтехники. Кроме того, к работе привлекут машины Щелковского водоканала или «Мосводоканала».

На прошлой неделе в Рузском округе выпало 117% месячной нормы осадков, произошел разлив реки Городянки. Были подтоплены 29 участков с домами.

«С первого дня силы МЧС и наши дорожные службы работают вместе с представителями администрации Рузского округа на территории муниципалитета. Практически все последствия этой катастрофы уже устранены. Я дал поручение - принять решения по оказанию финансовой компенсации людям», — отметил губернатор.

Потерявшие дома жители получат по 2 миллиона рублей. Для восстановления жилых построек предусмотрели выплату в 300 тысяч рублей. Пострадавшие получат экстренную соцпомощь в 30 тысяч рублей на каждого члена семьи.

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