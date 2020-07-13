РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Почти 90 заявок поступило от жителей подмосковного Красногорска на соискание премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы вместе», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«89 заявок подали красногорцы на премию «Мы рядом». Четырнадцатого июля завершается прием заявок на соискание губернаторской премии», - говорится в сообщении.

Традиционное ежегодное мероприятие «Наше Подмосковье» проходит в этом году в новом формате. Премия «Мы рядом» рассчитана на врачей, педагогов, предпринимателей, волонтеров и всех неравнодушных людей. Она позволит рассказать о настоящих героях и поступках, изменивших чью-то жизнь.

Премии будут присуждаться в четырех номинациях: «Волонтерство и благотворительность», «Медицина и здравоохранение», «Культура и образование» и «Социально ориентированный бизнес».

Выдвинуть кандидатуру может не только сам герой, но и инициативная группа (более 5 человек), а также руководитель организации, где трудится потенциальный лауреат премии.

До 28 июля на сайте премии будет проходить народное голосование. Из числа лидеров компетентное жюри определит лауреатов. По итогам голосования участники получат 180 премий по 1 миллиону рублей каждая.

Подать заявку на участие в конкурсе на соискание премии могут граждане старше 18 лет, зарегистрированные на территории Московской области. Подробнее о премии можно узнать на сайте ПРЕМИЯ-МЫРЯДОМ.РФ.

Телефон отдела социальных коммуникаций администрации горокруга Красногорск 8(495)562-01-85. Адрес электронной почты: krasnogorsk.np@gmail.com.