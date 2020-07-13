РИАМО - 13 июл. Жителям Подмосковья рассказали о лучших гольф-клубах региона, в некоторых из них можно провести фотосессию и покататься на катамаранах, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.



Moscow Country Club в городском округе Красногорск находится в экологически чистом районе Подмосковья. Здесь можно провести фотосессию и снять клип, сериал и телепередачу. Кроме того, тут проводят престижные соревнования.

Курорт «ПИРогово» в городском округе Мытищи находится на берегу Клязьминского водохранилища. Курорт окружен лесом. Здесь есть собственный причал, вертолетная площадка, гольф-поле, яхт-клуб, теннисные корты и футбольное поле, крытый каток с искусственным льдом, конюшня и два ресторана.

В Загородном комплексе «Петрухино Клуб» в городском округе Серпухов есть поле для мини-гольфа, прокат инвентаря. В темное время суток на поле работает освещение.

«Гольф и поло клуб Целеево» известен просторным тренировочным полем, тренировочными бункерами и академическим 3-луночным полем для новичков.

К услугам гостей и членов клуба Dmitrov Golf Resort в Дмитровском городском округе представляют 10 открытых и 10 закрытых зон, академической зоной для отработки «короткой» игры, бункерами для отработки ударов из песка, а также детской зоной.

Недалеко от него, в этом же городском округе, расположился клуб «Линкс». Он находится в 60 километрах от Москвы на территории более 500 гектаров.

Территория клуба «Форест Хиллс», также находящаяся в Дмитровском городском округе, состоит из семи индивидуальных участков. Архитекторы собрали воедино, минимально изменив при этом топографические особенности места.



Помимо игры в гольф, в парке активного отдыха Action park в Коломенском городском округе можно поиграть в пейнтбол, пострелять из лука и арбалета или подняться по скалодрому. Еще здесь есть банный клуб, бассейн и теплая купель на дровах.

В спортивном парке «АТЛАНТ», который находится на территории Орехово-Зуева, есть открытый всесезонный бассейн с гидромассажем, водопад и гейзер. Гости могут поиграть в гольф, а могут покататься на веломобилях, катамаранах, взять на прокат ролики или велосипед.

Последний из этого списка - гольф & яхт-клуб Pestovo в Мытищах. Он находится на берегу Пестовского водохранилища. Здесь тихо и свежо, а соревнования по гольфу проходят на профессиональном, международном уровне. Хорошее место для семейного отдыха.